Ученые сделали прогноз по поводу коронавируса на Пасху

Смертность от коронавируса также должна пойти на спад. Фото: pixabay.com

Сейчас среднее количество новых случаев Covid-19 составляет 12743 человек в день. В период с 28 апреля по 4 мая она может снизиться до отметки в 11122 случаев.

Такой прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине дали ученые из Национальной академии наук.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни смертность от коронавируса также должна пойти на спад.

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За последние сутки в Украине выявили 12 162 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 выявили в 1 974 118 украинцев. Умерли 40 796 пациентов, из них 429 – за последние сутки. Выздоровели 1 514 472 пациента.