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воскресенье, 20 декабря 2020 13:52

Ученые сделали невероятное фото Марса

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  Планету Марс активно изучают в течение многих лет. Фото: express.co.uk
Планету Марс активно изучают в течение многих лет. Фото: express.co.uk

Ученым удалось сделать несколько снимков с поверхности Марса, напоминающие фигуру ангела с нимбом и сердцем.

Эти снимки получили благодаря стереокамер с высоким разрешением, предоставили сотрудники космического агентства ESA.

"Наши соседи по планете прониклись духом праздничного периода", - отмечается на портале космического ведомства.

 

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Так, эксперты обратили внимание, что фигура ангела на Красной планете символично появилась прямо перед новогодними праздниками.

Новое фото галактической туманности NGC 604 сделал телескоп Hubble. Туманность расположена в созвездии Треугольник.

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20
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