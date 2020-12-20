Ученые сделали невероятное фото Марса

Планету Марс активно изучают в течение многих лет. Фото: express.co.uk

Ученым удалось сделать несколько снимков с поверхности Марса, напоминающие фигуру ангела с нимбом и сердцем.

Эти снимки получили благодаря стереокамер с высоким разрешением, предоставили сотрудники космического агентства ESA.

"Наши соседи по планете прониклись духом праздничного периода", - отмечается на портале космического ведомства.

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Так, эксперты обратили внимание, что фигура ангела на Красной планете символично появилась прямо перед новогодними праздниками.

Новое фото галактической туманности NGC 604 сделал телескоп Hubble. Туманность расположена в созвездии Треугольник.