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воскресенье, 13 сентября 2020 19:15

Участники АТО в виде котов: мурал в Краматорске вызвал скандал

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В Краматорске художники создали стенопись "Освобождение Краматорска". На нем изображены бойцы АТО в виде котов. Мурал создали Алан Мейер из Берлина и Дмитрий Коломойцев, по приглашению волонтерского сообщества в рамках проекту "Диффузии".

Фото стенописи, опубликовавшие в соцсети, вызвали немало негативных отзывов. Отдельные пользователи утверждают, что авторы рисунка порочат память погибших военных и смеются над ними, сообщил "Хмарочос".

Автор: Роман Балабойко ("Хмарочос")
  К созданию мурала привлекли детей
К созданию мурала привлекли детей

"Такой цели у нас не было. По поводу комментариев "дети лучше нарисуют", "мазня"... Живопись - не соревнование, а праздник цвета, красоты и самовыражения. Однозначно неправильным будет пытаться помешать процессу поиска нового и работать со старым. Так делали, в частности, в Советской Украине. И мы однозначно не хотим, чтобы эти отношения между обществом и художником продолжали считаться нормой", - объяснив Мейер.

Коломойцев добавил, что большая часть мурала делалась руками детей, привлекали всех желающих. Это был стихийный процесс.

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Дмитрий Коломойцев служил на фронте во время самой горячей фазы войны. Алан Мейер родился в Санкт-Петербурге. Эмигрировал из СССР перед его распадом, жил в Нью-Йорке, Израиле, но поселился в Берлине. После начала войны на востоке Украины начал организовывать художественные резиденции и выставки в Донецкой и Луганской областях, а также благотворительные аукционы для Донбасса в Германии.

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