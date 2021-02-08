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Участникам митинга за каналы Медведчука платили 500 грн

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Участникам митинга за каналы Медведчука платили 500 грн
Участники митинга признались, что им заплатили. Фото: VSobolevskyi via Twitter

Участникам акции протеста против закрытия телеканалов телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK платят по 500 грн.

Активисты опубликовали видео с подростками. Те рассказали, что приехали из Василькова в Киев на митинг под выставочным центром Парковый. Там состоялся "Всеукраинский форум Украины 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Мы приехали из Василькова. Информацию получили через Telegram-канал. Платят 500 гривен за митинг. Просто постоять за три канала, которые закрылись", - признались вероятные участники митинга.

У телеканалов "Интер" и "Наш" прошли протесты против их деятельности. Здания телеканалов взяли под усиленную охрану полиции. По словам организаторов протеста, каналы надо закрыть "в рамках борьбы с информационной агрессией России".

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