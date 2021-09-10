Участница "Адской кухни" приготовила свадебный торт за 30 мин.

Людмила Михайлова может замесить тесто на 300 буханок хлеба. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

В реалити "Адская кухня" пришли 20 участников, чтобы испытать свои кулинарные способности. До конца второго эпизода осталось 17 поваров. Среди них и 47-летняя Людмила Михайлова, которой нет равных в приготовлении блюд из теста

"Легко могу замесить тесто на 300 буханок хлеба. А еще на одной из свадеб делала торт. Когда выносили, он развалился по неосторожности гостей. И мне пришлось его переделывать быстро. Я справилась за 30 минут", - поделилась участница реалити на "Новом канале".

Женщина пришла на проект из-за Алекса Якутова. Хочет научиться в Шефа его мастерства.

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"Уже усвоила от него первый урок: "На кухне нужно сохранять холодный рассудок. Потому что через панику возникает много проблем", - сказала Михайлова.

Уже стартовал проект "Адская кухня". Для того, чтобы попасть туда, участники искали билеты, которые гарантировали прохождение, на огненной полосе препятствий. Некоторые повара подписали слепые контракты, один из которых оказался билетом домой.