"Ради проекта уволилась с работы" - кто не попал в "Адскую кухню"

Уже стартовал проект "Адская кухня". Для того, чтобы попасть туда, участники искали билеты, которые гарантировали прохождение, на огненной полосе препятствий. Некоторые повара подписали слепые контракты, один из которых оказался билетом домой.

"Надеялся, что в нем будет какое-то задание. Тараканов и червей я бы поел, еще бы и добавки попросил. Поэтому не поверил, что оставляю проект. Думал дойти до финала. Обидно, что пролетел, как фанера над Парижем, даже не успев ничего приготовить ", - рассказал Дмитрий Кенсицкий, который вылетел.

На финальном испытании эпизода покинула проект Иванна Мальон. Во время ужина в теле-ресторане реалити на "Новом канале" женщина не смогла приготовить коронное блюдо для Шефа, несмотря на то, что у нее было две попытки.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Мне стыдно, что я так медленно работала. Не знаю, что делать после проекта, потому что ради него уволилась с работы", - поделилась Мальон.

И еще один участник вылетел после финального испытания.

"Обе команды завалили ужин. Кухни пришлось закрыть и отправить участников разбираться, почему это произошло. Я попросил указать на двух виновников из каждой команды - слабых поваров. Их ждал выгон. Но вместо работы над ошибками в мужской команде Иван Таран подговорил всех тянуть слепой жребий. Он устроил рулетку. По случайности в номинации оказался он и Александр Громлюк - очень сильный повар. Не люблю, когда играют нечестно", - поделился Шеф Алекс Якутов.

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Именно Таран и покинул проект третьим.

Алекс Якутов - шеф в реалити "Адская кухня". Он учился в Якутском командном речном училище. Позже понял, что хочет стать поваром. Учился в иностранных кулинарных школах и проходил стажировку у известных поваров.