Убийство Гандзюк: предполагаемого организатора объявили в международный розыск

Херсонская активистка Екатерина Гандзюк.Фото: ВВС

Криминальный авторитет Алексей Левин, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, находится в международном розыске.

Об этом во время брифинга заявил начальник главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По данным Тиводара, Левин выехал за пределы Украины еще 19 августа 2019 года. СБУ считает, что криминальный авторитет был одним из организаторов убийства активистки.

"Службой безопасности Украины совместно с Интерполом и спецслужбами некоторых стран принимают все необходимые меры, чтобы установить его местонахождение, задержать и доставить в Украину, если он не будет задержан на территории Украины, для того, чтобы он понес наказание", - сказал Богдан Тиводара.

Суд уже издал постановление об избрании меры пресечения для Левина в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк криминальный авторитет Алексей Левин был задержан в Европе, допрошенный на полиграфе и освобожден.