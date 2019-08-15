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СБУ отказалась экстрадировать из ЕС подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина

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СБУ отказалась экстрадировать из ЕС подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина
Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина задержали в ЕС, допросили и отпустилиФото: dumskaya.net

Подозреваемого в подготовке нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина задержали в одной из стран Европейского союза. Местные правоохранители его допросили, а затем отпустили, поскольку Служба безопасности Украины отказалась подавать документы на его экстрадицию. Об этом в Facebook сообщил адвокат председателя Херсонского облсовета Мангера Андрей Мурашкин.

"На прошлой неделе произошло то, чего так долго требовали активисты группы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора о предоставлении правовой помощи по Украине. Сразу же после задержания Левина генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело будет передано в суд. Украинская СБУ сообщила, что не будет подавать документы на его экстрадицию. Без объяснения причин. В результате, задержавшая сторона была вынуждена отпустить Алексея на свободу", - пишет Мурашкин.

Сам же Левин заявил правоохранителям о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца.

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13 августа 2019 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк появился новый свидетель. 31 июля 2018-го Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, а 4 ноября она умерла в больнице. В тот же день полиция изменила квалификацию дела с покушения на преступление на умышленное убийство. По делу было пятеро задержанных.

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