Убийство Гандзюк: Мангер не явился на судебное заседание

Мангер не пришел на заседание апелляционного суда. Фото: РБК

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер не явился на заседание апелляционного суда.

Мангера выпустили под залог 15 февраля, деньги внес адвокат Дмитрий Ильченко. Об этом сообщила волонтер и правозащитница Ольга Решетилова в Facebook.

"Такая неожиданность. Мангер, который вышел из СИЗО под залог, в апелляционный суд не явился. Кто там вносил залог, адвокат Ильченко?" - написала она.

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15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главе Херсонского областного совета 49-летнему Владиславу Мангеру. Его взяли под стражу до 3 марта. Рассмотрение дела длилось четыре дня. В день ареста адвокат Дмитрий Ильченко внес за Мангера необходимую сумму залога - 2 млн 497 тыс. Грн. Где взял деньги - неизвестно.