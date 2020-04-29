У женщины с коронавирусом родился здоровый младенец

Младенец полностью здоров. Фото: pexels.com

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Ильи Мечникова у матери с коронавирусом родился здоровый ребенок.

Об этом в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

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"В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил. Маму к нам доставили с положительным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров - 3,5 кг, 54 см", - написал он.

В Житомирской области у 15 человек подтвердили новые случаи коронавируса. В частности, у трех детей. Такие данные по состоянию на 19 апреля сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.