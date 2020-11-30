У Зеленского рассказали, будут ли работать школы во время локдауна в Украине

Что касается студентов, то решение по ним уже принято - вузы и так находятся на дистанционном обучении. Фото из открытых источников

Жесткий карантин, который хотят ввести в Украине с 25 декабря и до конца новогодних праздников, никак не повлияет на работу школ - учебные заведения будут работать по предварительному графику.

Об этом пишет издание Телеграф со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народного депутата Романа Грищук (фракция Слуга народа).

"Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауну. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации МЗ - идти на карантин, если в группе или учебном заведении случаи заражения COVID-19", - говорит Роман Грищук.

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Что касается студентов, то решение по ним уже принято - вузы и так находятся на дистанционном обучении.

Народный депутат Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.