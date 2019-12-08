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воскресенье, 08 декабря 2019 16:33

У Зеленского посоветовали не ждать быстрого окончания войны

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У Зеленского посоветовали не ждать быстрого окончания войны
Юлия Мендель советует не иметь больших ожиданий на нормандскую встречу. Фото: Facebook

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель обратилась к украинцам по их ожиданиям от нормандской встречи, которая состоится 9 декабря в Париже. Обращение она опубликовала на странице в Facebook.

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование", - написала Мендель.

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Пресс-секретарь напомнила, что некоторые инициативы Владимира Зеленского воспринимались враждебно, однако он преуспел вопреки этому. Речь идет о разведении войск, обмен пленными, восстановление моста в Станице Луганской.

"Мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет окончания войны", - добавила чиновница.

Накануне Юлия Мендель написала, какие 3 вопроса поднимет президент Владимир Зеленский во время нормандского саммита.

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Дата
08
декабря

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