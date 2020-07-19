У Зеленского готовят закон против "деструктивных" сект

Секта кашкетников. Фоо Галас

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций.

Об этом рассказала народный депутат от "слуг народа", глава этого комитета Галина Третьякова. По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают средства в людей, сообщает hromadske.ua

"В Америке это очень мощно обсуждался, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может прикрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество", - пояснила депутат.

Третьякова назвала такие организации "целой системой с нейролингвистическим программированием".

"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе работает и с "черными нотариусами", которое хочет отнять у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы она в эту организацию принесла средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", - пояснила депутат.

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Наиболее распространенными религиями в Украине является православие, католицизм различные течения протестантизма и мусульманство.