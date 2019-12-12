У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт

Игорь Колиушко: Семь одобренных 29 августа законов о внесении изменений в Конституцию направленные на ослабление парламента и усиление президента. Зеленский запугивает депутатов разгоном. Это выглядит как подготовка к авторитаризму. Фото: Тарас Подолян

От полугода деятельности президента Владимира Зеленского возникают тревожные ощущения.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Президент отвечает за внешнюю политику и оборону. Здесь пока ничего не достигли. Поведение главы государства вызывает беспокойство. Впечатление, что он может и не сознательно, действует в интересах Путину. С той же "формулой Штайнмайера", например.

Президент - политический лидер всей власти. "Слуга народа" имеет большинство в Верховной Раде и может быстро принимать эффективные решения. Но чем дальше, тем больше увязает. На старте приняли законы, частично подготовленные предыдущими нардепами. Запаса хватило на два месяца. В работе над новыми законопроектами не видно системы. Нет должной коммуникации с учеными и экспертами общественного сектора. Есть только лозунги и обещания. Без объяснений - за счет чего", - считает эксперт.

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По его мнению, правительство поувольняло госслужащих, начало реорганизацию структур.

"Неизвестно, хватит ли потенциала построить что-то взамен. Возникает мысль, не является ли все это планом доказать, что Украина таки "failed state" (государство, которое не удалась. - Gazeta.ua), а Зеленский - марионеткой.

Беспокоит популизм, постоянная оглядка на общественное мнение. Семь одобренных 29 августа законов о внесении изменений в Конституцию направленные на ослабление парламента и усиление президента. Зеленский запугивает депутатов разгоном. Это выглядит как подготовка к авторитаризму. Вряд ли его рейтинг продержится настолько, чтобы успеть сконцентрировать всю власть. Но намерения такие у его команды есть", - добавляет Игорь Колиушко.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.