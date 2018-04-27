У власти должны быть цели за пределами обеспечения собственной семьи - Мостовая

Юлия Мостовая: Умными считаем хитрых. Но это не одно и то же. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Украинцы не ставят перед государством и обществом масштабные задачи.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала журналистка Юлия Мостовая.

"За многие века мы находились под различными метрополиями: Польшей, Австро-Венгрией, Россией. Наши навыки выживания выросли до небес, но ограничился масштаб задач, которые ставим перед собой. Должны быть цели за пределами обеспечения собственной семьи. У нас часто звучит слово "семья" в связи с властью: сын Януковича, брат Ющенко, кумовья Порошенко. Мы не можем выйти из капсулы - примитивной задачи обеспечить приближенных к себе. Мы не ставим перед государством и обществом масштабные задачи, которые объединяют и ведут вперед. К развитию, а не деградации уровня рекета и МАФов ", - объясняет она.

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Нам надо сформировать элиту, а это длительный процесс, отмечает журналистка.

"Умными считаем хитрых. Но это не одно и то же. Хитрость - это выживание. А ум и мудрость - жизнь, развитие, стратегии, масштаб и системность. Порошенко - хитрый человек, но не умный. Не стратег и не менеджер. В конце концов со слишком хитрыми не спешат иметь дело ни политики, ни инвесторы. в мире существуют различные системы защиты инвестиций. Одна - коррупционная, когда взятка дается в правильном объеме правильному клану. Вторая - суды, которые защищают капитал. в Украине - ни того, ни второго. У нас взятка ничего не гарантирует, потому что тебя будут обгрызать все время на местном и областном уровнях, а в министерстве еще "доляху" откусят, тыча пальцем вверх. А семь тысяч "частных предпринимателей" с печатями судей принимают решения, которые не имеют ничего общего с правом, законом, справедливостью. Куда идти, как защититься" , - добавляет Юлия Мостовая.

Полное интервью с Юлией Мостовой читайте в журнале "Країна" от 3 мая.