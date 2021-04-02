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пятница, 02 апреля 2021 13:39

У украинской границы заметили российские вертолеты

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У украинской границы заметили российские вертолеты
Военные вертолеты летали в Ростовской области. Фото: "Военный обозреватель"

В Ростовской области РФ, у границы с Украиной заметили российские вертолеты.

Видео опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель".

"Группа российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала российскую авиацию непосредственно у государственной границы.

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"Непосредственно рядом с линией границы перемещения большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ", - сказал "Новинам Донбасу" спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Европейское командование вооруженных сил США привело в максимальную боеготовность армию из-за переброски российских войск к украинской границе и возобновления боевых действий на Донбассе.

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