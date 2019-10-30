У сестры Коломойского нашли виллы в Швейцарии и многомиллионные активы

Сестра Коломойского помогает ему решать деловые вопросы. Фото: unian.net

У родной сестры миллиардера Игоря Коломойского Ларисы Черток нашли виллы в Швейцарии и яхты на Лазурном Берегу. В то же время, у нее с мужем нет бизнеса, чтобы все это заработать.

Информацию собрал судебный аудит финансов Коломойского. Его провела американская консалтинговая компания Kroll, сообщает Центр расследования коррупции и организованной преступности.

"Черток через адвоката отказалась комментировать деловые взаимоотношения с Коломойским. Но список его имущества и инвестиций указывает на их тесное сотрудничество. Черток руководит семейной консьерж-службой для сверхбогатых людей и имеет отношение к художественной галереи в женевском Старом городе, клиенты которой - тоже богачи. Также возглавляет нишевую компанию Сad Cool. По информации английского адвоката, который причастен к иску против Боголюбова, Cad Cool "действительно является бизнесом Коломойского. Услугами пользуются члены его семьи и друзья ", - говорится в публикации.

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Компания Сad Cool занимается организацией элитного отдыха - дает в аренду самолеты и вертолеты, автомобили Aston Martin, Lamborghini, Porsche и Ferrari.

Дом Черток площадью 1200 кв/м стоит на берегу озера в элитном женевском районе Аньер. Построенный по индивидуальному заказу в 2008 - 2010 годах.

"На спутниковых снимках видно, что рядом с домом пришвартованы три моторные яхты. По данным аудиторского отчета Kroll, Черток купила виллу за $ 32 млн. Ему также принадлежит квартира в Женеве стоимостью $ 6 млн. Но прописана Черток в другом дорогом загородном доме во Франции, который принадлежит SCI Мedal Коломойского. Об этом свидетельствует отчет Kroll и документы французской компании", - говорится в расследовании.

До 2016-го ей принадлежал 51% акций кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которой, в частности, относится французская яхтенная Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жюан в Кот д'Азур.

"Сейчас Titan Fleet сдает в аренду пять суперъяхты, три из которых выставлены на продажу по более 40 млн евро", - говорится в материале.

Также сказано, что Черток помогала Коломойскому осуществлять различные операции. Например, в 2007 году она расписалась как свидетель покупки доли в Central European Media Enterprises Ltd. за $ 110 млн. Эта сделка помогла Коломойскому в дальнейшем завладеть украинским телеканалом "1+1".

А в 2004 году она основала швейцарскую фирму Gehold SA, которая приватизировала долю в крупнейшем украинском горнодобывающем предприятии "Сухая Балка", а также еще в одной фирме. В дальнейшем право собственности на "Сухую Балку" консолидировали под управлением оффшорной Palmrose Ltd., которую контролировали бизнесмены Коломойский и Боголюбов.

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому очень понравился номер студии "Квартал 95" о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Он его охотно прокомментировал.