У сестры Коломойского нашли виллы в Швейцарии и многомиллионные активы

 
Ексклюзивы
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 495
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 351
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 603
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13437
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1890
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7488
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1377
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7398
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41481
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
6
9
3
9
5
Проститутки за $ 100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $ 100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Более полутысячи активистов в Киеве протестуют против разведения сил
Более полутысячи активистов в Киеве протестуют против разведения сил
&quot;Сепар в сметане&quot; - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
"Сепар в сметане" - военный рассказал об обертке для тушенки, которая вызвала истерику в России
Видео
Все видео
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Выбрали судью Конституционного суда
Выбрали судью Конституционного суда
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1377
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6102
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7749
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1935
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 954
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 14:15

У сестры Коломойского нашли виллы в Швейцарии и многомиллионные активы

  Комментировать
У сестры Коломойского нашли виллы в Швейцарии и многомиллионные активы
Сестра Коломойского помогает ему решать деловые вопросы. Фото: unian.net

У родной сестры миллиардера Игоря Коломойского Ларисы Черток нашли виллы в Швейцарии и яхты на Лазурном Берегу. В то же время, у нее с мужем нет бизнеса, чтобы все это заработать.

Информацию собрал судебный аудит финансов Коломойского. Его провела американская консалтинговая компания Kroll, сообщает Центр расследования коррупции и организованной преступности.

"Черток через адвоката отказалась комментировать деловые взаимоотношения с Коломойским. Но список его имущества и инвестиций указывает на их тесное сотрудничество. Черток руководит семейной консьерж-службой для сверхбогатых людей и имеет отношение к художественной галереи в женевском Старом городе, клиенты которой - тоже богачи. Также возглавляет нишевую компанию Сad Cool. По информации английского адвоката, который причастен к иску против Боголюбова, Cad Cool "действительно является бизнесом Коломойского. Услугами пользуются члены его семьи и друзья ", - говорится в публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский вернет Приватбанку круглую сумму - решение суда

Компания Сad Cool занимается организацией элитного отдыха - дает в аренду самолеты и вертолеты, автомобили Aston Martin, Lamborghini, Porsche и Ferrari.

Дом Черток площадью 1200 кв/м стоит на берегу озера в элитном женевском районе Аньер. Построенный по индивидуальному заказу в 2008 - 2010 годах.

"На спутниковых снимках видно, что рядом с домом пришвартованы три моторные яхты. По данным аудиторского отчета Kroll, Черток купила виллу за $ 32 млн. Ему также принадлежит квартира в Женеве стоимостью $ 6 млн. Но прописана Черток в другом дорогом загородном доме во Франции, который принадлежит SCI Мedal Коломойского. Об этом свидетельствует отчет Kroll и документы французской компании", - говорится в расследовании.

До 2016-го ей принадлежал 51% акций кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которой, в частности, относится французская яхтенная Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жюан в Кот д'Азур.

"Сейчас Titan Fleet сдает в аренду пять суперъяхты, три из которых выставлены на продажу по более 40 млн евро", - говорится в материале.

Также сказано, что Черток помогала Коломойскому осуществлять различные операции. Например, в 2007 году она расписалась как свидетель покупки доли в Central European Media Enterprises Ltd. за $ 110 млн. Эта сделка помогла Коломойскому в дальнейшем завладеть украинским телеканалом "1+1".

А в 2004 году она основала швейцарскую фирму Gehold SA, которая приватизировала долю в крупнейшем украинском горнодобывающем предприятии "Сухая Балка", а также еще в одной фирме. В дальнейшем право собственности на "Сухую Балку" консолидировали под управлением оффшорной Palmrose Ltd., которую контролировали бизнесмены Коломойский и Боголюбов.

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому очень понравился номер студии "Квартал 95" о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Он его охотно прокомментировал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У сестры Коломойского нашли виллы в Швейцарии и многомиллионные активы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 58998
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 32970
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 20736
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности
11
 Просмотров: 16785
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 14 Просмотров: 13897
Общество
Какую погоду обещают украинцам в последний день октября
Какую погоду обещают украинцам в последний день октября
Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс
Зеленский придумал, как будет возвращать Крым и Донбасс Просмотров: 306
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий Просмотров: 1152
16-летняя экоактивистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии
16-летняя экоактивистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии Просмотров: 297
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
14
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
3
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
2
Богдан сделал странное заявление о "позиции, рассчитанной на россиян"
Голосов: 46693
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua