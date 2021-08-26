"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 540
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1062
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1287
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13446
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1368
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3 Просмотров: 15291
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1827
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
4
3
3
5
10
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам &quot;Одни дома&quot;
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
&quot;Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно&quot; - Татьяна Волочай открыла &quot;Комнату добра&quot;
"Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно" - Татьяна Волочай открыла "Комнату добра"
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 765
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1485
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1314
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 306
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 981
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 14:30

"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына

  Комментировать
11-летний Александр Смитюх из Киева лечит редкое заболевание - гипофизарный нанизм. Гипофиз в головном мозге не производит гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. Заболевание поддается медикаментозной корректировке и требует длительной гормональной терапии. На лечение в месяц нужно $1 тыс.
Автор: Фото предоставлено Аленой Смитюх
  У 11-летнего Александра Смитюха из Киева обнаружили редкое заболевание. Гипофиз в его головном мозге не производит свой гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. На лечение в месяц нужно тыс.
У 11-летнего Александра Смитюха из Киева обнаружили редкое заболевание. Гипофиз в его головном мозге не производит свой гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. На лечение в месяц нужно тыс.

"Диагноз Саше поставили в 5 лет. С тех пор боремся за каждый сантиметр роста", - рассказала Gazeta.ua иметь Алена Смитюх. - В результате заболевания у Саши уменьшены и внутренние органы. До 18 лет ему нужно непрерывное гормональное лечение. Тогда организм и внутренние органы будут развиваться правильно. Такое заболевание было у футболиста Лионеля Месси. Саша тоже занимается футболом. Он нападающий и делает успехи. Хотя и самый низкий в команде и среди одноклассников. Гормональными препаратами должен лечиться еще семь лет. Шанс вылечиться есть. В месяц на препараты нужна тысяча долларов. С возрастом доза будет увеличиваться, соответственно, и сумма. Прошу неравнодушных людей помочь вырастить сына полноценным мужчиной, чтобы не остался в детском теле".
Автор: Фото предоставлено Аленой Смитюх
  У 11-летнего Александра Смитюха из Киева обнаружили редкое заболевание. Гипофиз в его головном мозге не производит свой гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. На лечение в месяц нужно тыс.
У 11-летнего Александра Смитюха из Киева обнаружили редкое заболевание. Гипофиз в его головном мозге не производит свой гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. На лечение в месяц нужно тыс.

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4991 3475 3654, монобанка: 5375 4141 2258 1274, Сбербанка 4244 9100 3962 2517 или Ощадбанка 4790 7099 9218 5688
(Смитюх Елена Сергеевна). Ее контакты: 0 (63) 349 11 70.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына

Автор: Любовь Стрилецкая
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 3 Просмотров: 15291
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13446
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8505
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 4005
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3897
Помощь
"Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына
"Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына
 Просмотров: 360
"Сумма для семьи заоблачная" - мать просит помощи на погашение долга за лечение ребенка
"Сумма для семьи заоблачная" - мать просит помощи на погашение долга за лечение ребенка
 Просмотров: 531
Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец
Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец
 Просмотров: 1836
"Есть надежда, что сможет стоять" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери
"Есть надежда, что сможет стоять" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери
 Просмотров: 135
"Парализовало нижнюю часть тела" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери
"Парализовало нижнюю часть тела" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 1207
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть