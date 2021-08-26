"У Саши уменьшены и внутренние органы" - мать умоляет о помощи на лечение редкого заболевания сына

11-летний Александр Смитюх из Киева лечит редкое заболевание - гипофизарный нанизм. Гипофиз в головном мозге не производит гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. Заболевание поддается медикаментозной корректировке и требует длительной гормональной терапии. На лечение в месяц нужно $1 тыс.

Автор: Фото предоставлено Аленой Смитюх У 11-летнего Александра Смитюха из Киева обнаружили редкое заболевание. Гипофиз в его головном мозге не производит свой гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. На лечение в месяц нужно тыс.

"Диагноз Саше поставили в 5 лет. С тех пор боремся за каждый сантиметр роста", - рассказала "Диагноз Саше поставили в 5 лет. С тех пор боремся за каждый сантиметр роста", - рассказала Gazeta.ua иметь Алена Смитюх. - В результате заболевания у Саши уменьшены и внутренние органы. До 18 лет ему нужно непрерывное гормональное лечение. Тогда организм и внутренние органы будут развиваться правильно. Такое заболевание было у футболиста Лионеля Месси. Саша тоже занимается футболом. Он нападающий и делает успехи. Хотя и самый низкий в команде и среди одноклассников. Гормональными препаратами должен лечиться еще семь лет. Шанс вылечиться есть. В месяц на препараты нужна тысяча долларов. С возрастом доза будет увеличиваться, соответственно, и сумма. Прошу неравнодушных людей помочь вырастить сына полноценным мужчиной, чтобы не остался в детском теле". Автор: Фото предоставлено Аленой Смитюх У 11-летнего Александра Смитюха из Киева обнаружили редкое заболевание. Гипофиз в его головном мозге не производит свой гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. На лечение в месяц нужно тыс.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 3475 3654, монобанка: 5375 4141 2258 1274, Сбербанка 4244 9100 3962 2517 или Ощадбанка 4790 7099 9218 5688

(Смитюх Елена Сергеевна). Ее контакты: 0 (63) 349 11 70. Реквизиты для помощи: ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не чувствует нижней части тела и пальцев рук" - родители умоляют о помощи на лечение сына