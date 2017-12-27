"У Руслана - мальчик?" - Украинский транспортный гигант Ан-124 перевез в себе пассажирский самолет

Украинский транспортный самолет-гигант Ан-124 "Руслан" перевез из Омана в Нюрнберг бизнес-джет Bombardier Challenger 604.

Фото появились на странице группы "Сделано в Украине" в соцсети Facebook, хотя полет состоялся еще 19 декабря.

Автор: FAI Ан-124 "Руслан" перевез в себе пассажирский самолет Challenger 604

Реактивный самолет, который совершил аварийную посадку в аэропорту Оман в январе, был лишен крыла и хвоста, а затем был загружен в "Руслан".

Автор: FAI Ан-124 "Руслан" перевез в себе пассажирский самолет Challenger 604

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Бизнес-джет был поврежден в начале этого года в результате столкновения с Airbus A380. Фюзеляж самолета невозможно было восстановить, его продали в Германию на запчасти, пишет Ainonline.

Автор: FAI Ан-124 "Руслан" перевез в себе пассажирский самолет Challenger 604

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Ан-124 "Руслан" является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Объем грузовой кабины превышает 1 тыс. куб. м. Имеет длину 69 м и размах крыльев 73 м. 4 декабря 1990 военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" облетел планету за 72 часа. Полет начался 1 декабря. Самолет пролетел 50005 км по маршруту Австралия (Мельбурн) - Южный полюс - Северный полюс - Австралия. В Рио-де-Жанейро и на авиабазе Воздвиженка на Дальнем Востоке "Руслан" садился на дозаправку. На борту было 2 экипажа. Они меняли друг друга каждые 8 часов. Самолет установил 7 мировых рекордов скорости: в полете от полюса до экватора, в дальности полета по замкнутому маршруту.