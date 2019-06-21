У России скоро появится новый враг Фото: FIFA.com

Украина перестала быть универсальным ответом на острые вопросы россиян.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Небоженко.

Президент России Владимир Путин провел 17-ю "прямую линию". Четверть времени было посвящено вопросам охраны здоровья в России. На эту тему поступило больше всего вопросов. Половина эфира также касалась внутренних российских тем: социальных выплат, ЖКХ, образования, мусора, ипотечного кредитования, выполнение национальных программ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К России вплотную приближается американское оружие

"Опрос и анализ оппозиционных интернет-ресурсов показали Путину, что международные проблемы уже не закрывают внутренние. Он вынужден говорить, потому что так у людей возникает надежда, что что-то будет решаться. Управление массовым сознанием россиян идет достаточно разумно. Но это означает, что теперь будут искать врага внутри России. Если до сих пор внешним врагом был американский империализм и "украинские фашисты", то сейчас за негатив назначат ответственными цыган, чеченцев или олигархов. Это традиционный русский путь. Международное отвлекание внимания исчерпало свой ресурс. Украина перестала быть универсальным ответом на острые вопросы россиян", - отметил эксперт.

Польша заказала от 32 до 35 новеньких истребителей F-35 последней модели в США