У Православной церкви Украины появился собственный храм в Никополе

Храм святого праведного Петра посвятили погибшим на Донбассе воинам из Никополя. Фото: ПЦУ

14 октября праздник Покровы в Никополе впервые отмечали в собственном храме Православной церкви Украины. Еще четыре года назад городские власти передали приходу святого Петра земельный участок в центре города, а летом 2021 года храм был торжественно освящен, отмечают авторы проекта "Особый взгляд" (5 канал).

Настоятель храма Петра отец Меркурий Скороход рассказывает, что в 1990-х все храмы были захвачены Московским патриархатом и Украинской церкви приходилось проводить богослужения во временных помещениях. И только сейчас никопольские прихожане получили возможность молиться в собственной церкви.

Бывший председатель Никопольского РГА Владимир Евтушенко добавляет, что храм построили благодаря поддержке неравнодушных людей и он стал подарком горожанам к 30-й годовщине Независимости Украины.

Среди меценатов был сам Евтушенко, а также Олег Брехин, Евгений Романченко, Максим Жовнин и Владимир Куцин.

Олег Брехин - известный бизнесмен, родом из Донецка. Он говорит, что вдохновлялся примером Александра Петровского. Его благотворительный фонд "Солидарность" много лет поддерживает Днепровскую Епархию Православной церкви Украины.

"Я сам из Днепра, и я вижу, сколько здесь людей пришло на открытие. Молодых людей вижу много. Это говорит о том, что у вас очень сильный, патриотический город. И самое главное, что такой проукраинский сильный город. Большое вам за это спасибо", - говорит Петровский.

Храм святого праведного Петра (Калнышевского) Православной церкви Украины посвятили 36 бойцам из Никополя, погибшим во время русско-украинской войны.

Фонд Александра Петровского "Солидарность" также профинансировал строительство Мемориала в честь героев войны с Россией, который открыли в Желтых Водах.

Вице-президент Фонда "Солидарность" Яна Иванилова выразила надежду, что те, кто будут приходить к Мемориалу, будут действительно отдавать дань погибшим бойцам.

Освящать аллею памяти в Желтых Водах приехали священники ПЦУ. Поминальное богослужение под открытым небом возглавил канцлер Днепровской епархии протоиерей Виталий Лопушанский.

"Нас сегодня потихоньку пытаются присыпать. И уже историю, которую мы видим на сегодняшний день, пытаются каким-то образом притаиты. Но эти памятные знаки, эти святые места не дадут нам забыть то, за что положили наши воины самое дорогое - свои жизни", - отметил отец Лопушанский.