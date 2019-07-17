У Порошенко объяснили, почему он не придет на допрос

Адвокат експрезидента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент не получал сообщений о вызове на допрос.

"Похоже Директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти", - отметил адвокат в своем блоге на портале "Украинская правда".

По его словам, 16 июля ГБР получило документ, где указывается, что Порошенко не получал повесток о вызове на допрос в ГБР. И 17 июля не сможет явится в ведомство в связи с тем, что занимается предвыборной кампанией и находится за пределами Киева.

Скан соответствующего документа, который был зарегистрирован в ГБР, Головань разместил в своем блоге.

"Об утечке информации из ГБР мы уже много знаем. Но оказывается, с "входами" тоже не все в порядке", - сказал адвокат Порошенко.

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Он отметил, что согласно закону именно Директор ГБР устанавливает порядок регистрации, обработки, хранения и уничтожения полученной Государственным бюро расследований информации.

"Странный господин Роман Труба установил порядок", - удивлен Головань, указывая на заявление директора ГБР в эфире передачи "Новое время" о неосведомленности его ведомства об отсутствии возможности у Порошенко прийти на допрос.

Ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко не получал каких-либо повесток в следственные органы. 11 июля стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.