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пятница, 05 июля 2019 15:56

У Ольги Севрук истощения перед ВНО спровоцировало опухоль головного мозга

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У Ольги Севрук истощения перед ВНО спровоцировало опухоль головного мозга
facebook Ольга Севрук нуждается в операции

В Черкассах 17-летняя Ольга Севрук борется за жизнь.

Девушка готовилась к ВНО и вступления в университет. Хотела стать врачом. Из-за умственного и эмоционального истощения у нее случился приступ головной боли. Он перерос в паралич, отняло язык.

У девушки диагностировали каверному - сосудистую опухоль головного мозга с кровоизлиянием в ствол мозга. Причиной всему могло стать чрезмерное волнение ребенка перед экзаменами, говорят врачи.

Удалить ее в Украине не могут, девушке нужна срочная операция за рубежом.

"Дочь хотела стать врачом. Имела огромное желание и стремилась к этому. Она училась сама. К репетиторам не ходила. Очень ответственно отнеслась к ВНО, волновалась", - говорит Ирина Севрук, мама Оли.

Девушка прикована к коляске. Не может самостоятельно есть и пить, даже ходить в туалет.

Немецкие врачи готовы взяться за спасение Ольги. Говорят, у девушки есть шанс вернуться к полноценной жизни и даже поступить в университет. Деньги, чтобы перевезти ребенка за границу, мама собрала самостоятельно.

"Моя дочь нуждается дорогостоящего лечения за рубежом. Именно в Universitätsklinikum Halle (Saalle) (г.. Галле (Халле) Германия), где готовы принять ее на операцию. По прогнозам врачей данной клиники шансы на выздоровление и счастливую жизнь моей дочери есть", - говорит мать.

На операцию нужно 22 тысячи 155 евро. Такой суммы у женщины, которая сама воспитывает двоих детей - нет. Ирина просит всех неравнодушных помочь спасти дочь.

Реквизиты для помощи Оли:

Реквизиты для помощи (физические лица): Карточка Приватбанка на Севрук Ирину (мать Ольги Севрук): 5168 7427 2570 7560

Реквизиты для помощи (юридические лица): Получатель - Севрук И.М. счет 29244825509100

Банк получателя - АО КБ "Приватбанк", Киев, Украина

ЕГРПОУ получателя: 14360570

ЕГРПОУ банка: 14360570

МФО банка-305299

Назначение платежа - 5168 7427 2570 7560, Севрук Ирина Николаевна, ИНН: 2912706282

Для перечисления денежных средств и переводов денег за рубежом:

Paypal [email protected] Tel. +4917681069131

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5-летняя Мария Чередниченко из Харькова требует оперативного хирургического вмешательства.

Врачи поставили ребенку страшный диагноз "Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 2-го типа (болезнь Байлера)". Она нуждается в пересадке печени.

Для помощи Марии Чередниченко: номер карты ПриватБанк 5168 7427 1180 4025.

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