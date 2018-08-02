У Московского патриархата заберут все - Филарет

Киево-Печерская и Почаевская лавры является украинским святынями, напоминает Филарет. Фото: УНІАН

После создания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

Об этом сказал предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в эфире телеканала "Прямий".

"Государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая (Киево-Печерская и Почаевская) - будут переданы украинской церкви", - рассказал он.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине нет. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви", - сказал Филарет.

Киево-Печерская и Почаевская лавры являются украинским святынями, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет, отметил он.

"А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет", - рассказал Филарет.

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Украина готовится к получению томоса об автокефалии православной церкви. Патриарх Филарет является одним из сторонников этого процесса. "Сейчас Москва начала яростную борьбу против того, чтобы Украина получила Томос", - сказал Филарет в интервью журналу "Країна".