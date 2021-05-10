У кого именины 11 мая: как назвать сегодня ребенка

11 мая ходили собирать березовый сок. Фото: pinterest.com

11 мая христиане вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана. В народе этот праздник называют Максимов день, Максим-березосок.

День Ангела сегодня отмечают Виталий, Максим и Кирилл.

Виталий с латинского означает "жизненный". Эти мужчины жизнерадостные оптимисты, которые не любят сидеть на месте. Виталий бывает очень скрытным, однако это не мешает ему иметь настоящих друзей. Он дружелюбный и добродушный, никогда не навредит другому человеку. В работе может быть ленивым, а от настроения зависит его результативность. В отношениях и семейной жизни для Виталия главное взаимопонимание.

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Имя Максим означает "величайший". Он любит общение с женщинами и часто к браку имеет богатый опыт в отношениях. Максимы могут быть умелыми строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и политиками. Они открыты и доброжелательны. Часто ошибаются в людях, ведь видят в них только хорошее.

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.