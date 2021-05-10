У кого именины 11 мая: как назвать сегодня ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3384
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1287
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 432
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 558
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1828
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7056
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 945
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10188
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
9
15
5
21
Мавка и Лукаш: станцию киевского метро превратили в уникальную галерею
Мавка и Лукаш: станцию киевского метро превратили в уникальную галерею
С высоты сняли украинское село, которое 200 лет назад основали духоборы
С высоты сняли украинское село, которое 200 лет назад основали духоборы
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
&quot;Должна заслужить доверие&quot; - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
Видео
Все видео
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Американский фрегат приплыл в Одессу
Американский фрегат приплыл в Одессу
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 702
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 873
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 03:02

У кого именины 11 мая: как назвать сегодня ребенка

  Комментировать
У кого именины 11 мая: как назвать сегодня ребенка
11 мая ходили собирать березовый сок. Фото: pinterest.com

11 мая христиане вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана. В народе этот праздник называют Максимов день, Максим-березосок.

День Ангела сегодня отмечают Виталий, Максим и Кирилл.

Виталий с латинского означает "жизненный". Эти мужчины жизнерадостные оптимисты, которые не любят сидеть на месте. Виталий бывает очень скрытным, однако это не мешает ему иметь настоящих друзей. Он дружелюбный и добродушный, никогда не навредит другому человеку. В работе может быть ленивым, а от настроения зависит его результативность. В отношениях и семейной жизни для Виталия главное взаимопонимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 10 мая. Сегодня в дом может проникнуть нечистая сила

Имя Максим означает "величайший". Он любит общение с женщинами и часто к браку имеет богатый опыт в отношениях. Максимы могут быть умелыми строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и политиками. Они открыты и доброжелательны. Часто ошибаются в людях, ведь видят в них только хорошее.

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У кого именины 11 мая: как назвать сегодня ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 10116
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9216
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 1 Просмотров: 8955
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 8919
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 8334
Общество
"Стоял и стоять будет" - и.о. мэра Харькова о памятнике Жукову в городе
"Стоял и стоять будет" - и.о. мэра Харькова о памятнике Жукову в городе Просмотров: 198
Праздновала 9 мая: 14-летняя девочка впала в алкогольную кому
Праздновала 9 мая: 14-летняя девочка впала в алкогольную кому Просмотров: 693
Адаптивный карантин продлят до августа - премьер-министр
Адаптивный карантин продлят до августа - премьер-министр Просмотров: 378
Катер Береговой охраны США зашел в порт Одессы
Катер Береговой охраны США зашел в порт Одессы Просмотров: 243
Украина должна сделает все, чтобы крымские студенты учились здесь – правозащитница
Украина должна сделает все, чтобы крымские студенты учились здесь – правозащитница
 1 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
4
Украинцы назвали любимые праздники
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
Голосов: 56191
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть