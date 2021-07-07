У кого День Ангела 8 июля. Как сегодня назвать ребенка

Сегодня супруги должны работать вместе. Фото: pinterest.com

8 июля православная церковь вспоминает Муромских чудотворцев князя Петра и его жену Февронию. Их считают покровителями семейного очага.

День Ангела сегодня отмечают Петр, Денис, Семен и Василий.

Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований к ней. В частности, ценят верность и преданность.

Имя Денис походит от древнегреческого имени Дионисиос. В мифологии Дионис был богом природы и вина. Эти мужчины - способные и усидчивы. Они легко переживают все жизненные сложности. Денису часто улыбается удача. С детства и на всю жизнь - заядлый коллекционер. Не боится кропотливой работы, принципиальный. Любит навязывать свои идеи другим людям. Иногда при выборе жены руководствуется корыстными мотивами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как празднуют Ивана Купала во Львове

Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семени часто бывают одаренные и талантливые. Они трудолюбивы и целеустремленны. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, умелым хозяином и верным другом.

Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

Поздравления для Дениса

Для Дениса соберу

Массу поздравлений,

Чтобы жизнь была полна

Радостных мгновений.

Я желаю, чтобы ты

Был всегда при деле,

Чтобы был здоровый дух

При здоровом теле.

Чтобы вверх тебя вели

Ровные дороги,

Чтоб любовь тебя ждала

На родном пороге.

Чтоб к успеху твердо шел,

Одолев преграды.

Покорение вершин

Станет пусть наградой.

Поздравления для Семена

Семён, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда — в любую погоду и в любое время оставаться весёлым Сеней для друзей, любимым Сёмушкой в кругу семьи, ответственным Семёном в коллективе и грозным Сёмкой для недругов своих. Пусть судьба пишет для тебя только счастливый сценарий, пусть в жизни твоей будет большая удача, достаток и любовь.

Поздравления для Василия

Чтоб всё достиг на свете, без усилий,

Тебе желаю я, Василий,

Чтоб чаще счастье улыбалось,

Наследство, чтоб тебе досталось.

Чтоб ты был добрым и весёлым,

И чтобы дом, всегда был полным,

Побольше счастья и тепла,

Чтобы судьба преподнесла!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.