У кого День Ангела 25 мая: поздравляем именинников в стихах

25 мая День Ангела у Германа, Дениса, Ивана и Филиппа. не забудьте поздравить знакомых именинников.
Gazeta.ua предлагает узнать значение имен и варианты поздравлений.
Герман - мужское имя латинского происхождения, от Germanus - "единоутробный", "близкий", "родной". Это имя было распространено в Византии среди полководцев империи, патриархов и святых.
Мужское имя Денис сначала было народной формой церковного имени Дионисий. Которое, в свою очередь, происходит от греческого Дионисиоса - "посвящен богу Дионису", обеты древнегреческом богу жизненных сил природы, виноградарства и виноделия. Дионис в переводе также означает "бог с горы Нисы" и принадлежит к древнейшим европейских имен.
Мужское имя Иван имеет семитские корни и дословно означает "Бог милостив", "божья милость" - то есть "одаренный Богом". Для этого имени существуют женские форма - Иванка, Иванна, Ивонна.
Мужское имя Филипп происходит от древнегреческого Philippos, что означает "тот, кто любит лошадей" от φιλέω - любить и ἵππος - лошадь. В украинском языке это имя имеет форму Пилип.
Поздравления для Германа
Мы тебе желаем, Герман, много радости большой,
В твоей долгой, яркой жизни пусть все будет хорошо.
Продвигайся, строй карьеру, про семью не забывай,
Знаем мы - в делах ты лучший, только нос не задирай!
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Поздравления для Дениса
Поздравляю с именинами, Денис!
Пусть у тебя все будет как ты хочешь!
И жизнь похожа будет на круиз,
Где счастьем полнятся и дни и ночи!
С праздником тебя, Денис!
Пусть всё будет зашибись.
Пусть удача ждет во всём,
Радость пусть приходит в дом.
Поздравления для Ивана
Поздравляю с именинами, Иван!
Желаю новых достижений и успехов,
Пускай придет к тебе здоровья караван,
Наполнен будет каждый день счастливым смехом!
Такой работы - быть всегда при деле,
Чтоб был здоровый дух в здоровом теле.
Пусть вверх тебя ведут по жизни ровные дороги,
Ведь имя твоё значит "одаренный Богом"!
Поздравления для Филиппа
Филипп, порывист ты и скор!
Как на коне по жизни мчишься!
Ты вовлечешь любого в спор,
Так ярок - всюду отличишься!
Тебе по нраву драйв любой,
Легко идешь на авантюры.
Не боязно и нам с тобой
И в приключения, и в "амуры"!
25 мая церковь молитвенно почитает святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Полувия, епископа Ринокирського, святителя Германа, епископа Константинопольського, а также святителя Савина, архиепископа Кипрского.
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