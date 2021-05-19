У кого День Ангела 25 мая: поздравляем именинников в стихах

25 мая именины празднуют Герман, Денис, Иван и Филипп. Фото: unsplash.com

25 мая День Ангела у Германа, Дениса, Ивана и Филиппа. не забудьте поздравить знакомых именинников.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен и варианты поздравлений.

Герман - мужское имя латинского происхождения, от Germanus - "единоутробный", "близкий", "родной". Это имя было распространено в Византии среди полководцев империи, патриархов и святых.

Мужское имя Денис сначала было народной формой церковного имени Дионисий. Которое, в свою очередь, происходит от греческого Дионисиоса - "посвящен богу Дионису", обеты древнегреческом богу жизненных сил природы, виноградарства и виноделия. Дионис в переводе также означает "бог с горы Нисы" и принадлежит к древнейшим европейских имен.

Мужское имя Иван имеет семитские корни и дословно означает "Бог милостив", "божья милость" - то есть "одаренный Богом". Для этого имени существуют женские форма - Иванка, Иванна, Ивонна.

Мужское имя Филипп происходит от древнегреческого Philippos, что означает "тот, кто любит лошадей" от φιλέω - любить и ἵππος - лошадь. В украинском языке это имя имеет форму Пилип.

Поздравления для Германа

Мы тебе желаем, Герман, много радости большой,

В твоей долгой, яркой жизни пусть все будет хорошо.

Продвигайся, строй карьеру, про семью не забывай,

Знаем мы - в делах ты лучший, только нос не задирай!

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Поздравления для Дениса

Поздравляю с именинами, Денис!

Пусть у тебя все будет как ты хочешь!

И жизнь похожа будет на круиз,

Где счастьем полнятся и дни и ночи!

С праздником тебя, Денис!

Пусть всё будет зашибись.

Пусть удача ждет во всём,

Радость пусть приходит в дом.

Поздравления для Ивана

Поздравляю с именинами, Иван!

Желаю новых достижений и успехов,

Пускай придет к тебе здоровья караван,

Наполнен будет каждый день счастливым смехом!

Такой работы - быть всегда при деле,

Чтоб был здоровый дух в здоровом теле.

Пусть вверх тебя ведут по жизни ровные дороги,

Ведь имя твоё значит "одаренный Богом"!

Поздравления для Филиппа

Филипп, порывист ты и скор!

Как на коне по жизни мчишься!

Ты вовлечешь любого в спор,

Так ярок - всюду отличишься!

Тебе по нраву драйв любой,

Легко идешь на авантюры.

Не боязно и нам с тобой

И в приключения, и в "амуры"!

25 мая церковь молитвенно почитает святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Полувия, епископа Ринокирського, святителя Германа, епископа Константинопольського, а также святителя Савина, архиепископа Кипрского.