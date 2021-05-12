У каких знаков будут проблемы со здоровьем - медицинский гороскоп на 12 мая

Воздержитесь от новой стрижки, не красьте волосы. Фото: pixabay.com

12 мая не стоит потреблять раннюю клубнику и молодой картофель. Участятся отравления. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь травм головы, - говорит астролог. - Тем, кто страдает от мигреней, надо немедленно обратиться к врачу. Воздержитесь от новой стрижки, не красьте волосы. Не носите чужой обуви. Следите за гигиеной ног. Начните обследование при первых проявлениях грибковых инфекций. Посетите тренажерный зал и бассейн. Если денег на абонемент не хватает, а вернуть себя в форму хочется, начните день с пробежки. Это улучшит фигуру и самочувствие".

Овен

Остерегайтесь резких неудобных движений. Возможно защемление нервных окончаний. Больным радикулитом следует быть особенно осторожными в движениях.

Телец

Повышается хрупкость зубной эмали. Могут выпадать пломбы. Пользуйтесь защитными зубными пастами. Посещение стоматолога перенесите на пару дней.

Близнецы

Из-за постоянной эмоциональной перегрузки ухудшается сон. Вы становитесь слишком раздражительными. Попейте успокоительное. Принимайте утром контрастный душ.

Рак

Подбирайте себе очки. Чаще делайте перерывы при работе с компьютером. Позаботьтесь о полноценном освещения рабочего места.

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Лев

Неудачное время для начала лечения болезней позвоночника. Необычные физические нагрузки могут навредить здоровью. Следите за своей осанкой.

Дева

Замедляется процесс обмена веществ. Хуже будет перевариваться пища. Снижайте калорийность блюд. Посетите сауну.

Весы

В целом самочувствие будет хорошим. Могут появляться проблемы со здоровьем. Запишитесь к дерматологу. Не злоупотребляйте косметикой.

Скорпион

Ухудшается кровоснабжение мозга. Возможны проблемы с памятью. Труднее будет сосредоточиться на работе. Ведите активный образ жизни.

Стрелец

Больные дискинезии желчегонных путей начнут чувствовать себя хуже. Старайтесь исключить из рациона жирные и жареные блюда. Избегайте стрессов.

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Козерог

В этот день врачи могут изменить поставленный ранее диагноз. Не начинайте новый курс лечения без перепроверки результатов анализов.

Водолей

Будут беспокоить боли в кишечнике. Возможно вздутие живота. Напомнит о себе дисбактериоз. Займитесь очисткой системы пищеварения.

Рыбы

Обостряются проблемы кожи. Повышается ее жирность. Не удаляйте самостоятельно прыщи и фурункулы. На лице останутся шрамы.

12 мая дефицита средств не будет. Деньги будут поступать вовремя. Возможны дополнительные прибыли.