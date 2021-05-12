У каких знаков будут проблемы со здоровьем - медицинский гороскоп на 12 мая

 
Ексклюзивы
1/5
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
Просмотров: 108
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 486
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 432
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 459
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1836
Путин зовет боевиков у Госдуму
Путин зовет боевиков у Госдуму
Просмотров: 711
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 4005
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 459
Фото
Все фото
11
18
5
22
16
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице &quot;Від пацанки до панянки 5&quot;
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице "Від пацанки до панянки 5"
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Видео
Все видео
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Американский фрегат приплыл в Одессу
Американский фрегат приплыл в Одессу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1269
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 756
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1026
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 11:45

У каких знаков будут проблемы со здоровьем - медицинский гороскоп на 12 мая

  Комментировать
У каких знаков будут проблемы со здоровьем - медицинский гороскоп на 12 мая
Воздержитесь от новой стрижки, не красьте волосы. Фото: pixabay.com

12 мая не стоит потреблять раннюю клубнику и молодой картофель. Участятся отравления. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь травм головы, - говорит астролог. - Тем, кто страдает от мигреней, надо немедленно обратиться к врачу. Воздержитесь от новой стрижки, не красьте волосы. Не носите чужой обуви. Следите за гигиеной ног. Начните обследование при первых проявлениях грибковых инфекций. Посетите тренажерный зал и бассейн. Если денег на абонемент не хватает, а вернуть себя в форму хочется, начните день с пробежки. Это улучшит фигуру и самочувствие".

Овен

Остерегайтесь резких неудобных движений. Возможно защемление нервных окончаний. Больным радикулитом следует быть особенно осторожными в движениях.

Телец

Повышается хрупкость зубной эмали. Могут выпадать пломбы. Пользуйтесь защитными зубными пастами. Посещение стоматолога перенесите на пару дней.

Близнецы

Из-за постоянной эмоциональной перегрузки ухудшается сон. Вы становитесь слишком раздражительными. Попейте успокоительное. Принимайте утром контрастный душ.

Рак

Подбирайте себе очки. Чаще делайте перерывы при работе с компьютером. Позаботьтесь о полноценном освещения рабочего места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу

Лев

Неудачное время для начала лечения болезней позвоночника. Необычные физические нагрузки могут навредить здоровью. Следите за своей осанкой.

Дева

Замедляется процесс обмена веществ. Хуже будет перевариваться пища. Снижайте калорийность блюд. Посетите сауну.

Весы

В целом самочувствие будет хорошим. Могут появляться проблемы со здоровьем. Запишитесь к дерматологу. Не злоупотребляйте косметикой.

Скорпион

Ухудшается кровоснабжение мозга. Возможны проблемы с памятью. Труднее будет сосредоточиться на работе. Ведите активный образ жизни.

Стрелец

Больные дискинезии желчегонных путей начнут чувствовать себя хуже. Старайтесь исключить из рациона жирные и жареные блюда. Избегайте стрессов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха

Козерог

В этот день врачи могут изменить поставленный ранее диагноз. Не начинайте новый курс лечения без перепроверки результатов анализов.

Водолей

Будут беспокоить боли в кишечнике. Возможно вздутие живота. Напомнит о себе дисбактериоз. Займитесь очисткой системы пищеварения.

Рыбы

Обостряются проблемы кожи. Повышается ее жирность. Не удаляйте самостоятельно прыщи и фурункулы. На лице останутся шрамы.

12 мая дефицита средств не будет. Деньги будут поступать вовремя. Возможны дополнительные прибыли.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У каких знаков будут проблемы со здоровьем - медицинский гороскоп на 12 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон

Создали самое старое учебное заведение Европы

Хроническое состояние переросло в эпидемию

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Сняли блокаду города

Родилась основоположница сестринского дела

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 21231
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9702
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7119
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 5049
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 3852
Общество
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
 Просмотров: 108
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
 Просмотров: 108
Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 160 млн человек: где больше всего
Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 160 млн человек: где больше всего Просмотров: 18
Новая угроза на ЧАЭС: под разрушенным реактором нарастают ядерные процессы
Новая угроза на ЧАЭС: под разрушенным реактором нарастают ядерные процессы Просмотров: 144
В Карпатах оттепель: есть опасность схождения лавин
В Карпатах оттепель: есть опасность схождения лавин Просмотров: 18
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 56201
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть