У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ

Спикер Киевской Патриархии Евстратий Зоря: "Синод МП повторяет политику Кремля". Фото: YouTube

Синод Русской православной церкви повторяет политику Кремля и идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества.

"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту православия в конфликт", - написал у Фейсбук представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря.

По его мнению, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", - подытожил он.

Ранее 15 октября глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сообщил, что Синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

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По словам Илариона, это было "вынужденное решение", но иного Священный синод РПЦ не мог принять, поскольку "к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", которые, по мнению Синода, являются "беззаконными и канонически ничтожными".

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.