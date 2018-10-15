У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 324
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 468
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 513
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 3168
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
5 Просмотров: 1791
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 720
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
6 Просмотров: 1044
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3195
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1557
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
27
19
11
5
5
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Драка и стрельба: как отметили День защитника в Черкассах
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
В Киеве не дали уничтожить памятник советскому генералу
В Киеве не дали уничтожить памятник советскому генералу
Благодаря им Украина существует: открыли Зал памяти погибших защитников
Благодаря им Украина существует: открыли Зал памяти погибших защитников
Видео
Все видео
Рассказали как работает бизнес украинского суррогатного материнства
Рассказали как работает бизнес украинского суррогатного материнства
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент
На концерте ко Дню защитника произошел вопиющий инцидент
Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник боевиков: захватывающее видео
Украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник боевиков: захватывающее видео
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 720
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3195
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1557
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1584
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4068
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 756
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 21:15

У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ

  Комментировать
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
Спикер Киевской Патриархии Евстратий Зоря: "Синод МП повторяет политику Кремля". Фото: YouTube

Синод Русской православной церкви повторяет политику Кремля и идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества.

"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту православия в конфликт", - написал у Фейсбук представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря.

По его мнению, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", - подытожил он.

Ранее 15 октября глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сообщил, что Синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение

По словам Илариона, это было "вынужденное решение", но иного Священный синод РПЦ не мог принять, поскольку "к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", которые, по мнению Синода, являются "беззаконными и канонически ничтожными".

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Московский агент застрелил руководителя украинских националистов

Первое представление театра Леси Украинки было о Криворильське

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

Самое читаемое
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 23986
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 19441
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 14994
Умер бывший министр обороны Украины
Умер бывший министр обороны Украины 2 Просмотров: 11565
Добровольцы покинут передовую на Донбассе: Ярош объяснил причину
Добровольцы покинут передовую на Донбассе: Ярош объяснил причину 1 Просмотров: 10247
Общество
Экс-супруг Подкопаевой из СИЗО попал в больницу
Экс-супруг Подкопаевой из СИЗО попал в больницу
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
Возле областной администрации стреляли из пулеметов и броневиков - как УПА боролись с немцами и НКВД
27
 Просмотров: 117
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
 Просмотров: 324
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный Просмотров: 288
В Азовском море произошло землетрясение: первые подробности
В Азовском море произошло землетрясение: первые подробности Просмотров: 4605
Больше всего комментируют
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
7
Националисты разгромили офис Медведчука
6
В Киеве стартовал марш националистов
5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
3
Выборы президента: Тягнибок сделал неожиданное заявление
Голосов: 27212
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua