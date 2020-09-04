У Филарета обнаружили коронавирус

В 91-летнего Святейшего патриарха Филарета диагностировали болезнь Covid-19.
Об этом сообщила пресс-служба УПЦ КП.
"В Святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на Covid-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в Украине обнаружили 2723 новых больных коронавирусом. И это самое большое количество с начала эпидемии в стране.
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