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пятница, 15 января 2021 10:54

У детей начали проявляться симптомы Covid - резко возросло количество больных

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У детей начали проявляться симптомы Covid - резко возросло количество больных
В декабре процент заражений у детей вырос до 5,9%. Фото: pixabay.com

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом детей.

В декабре процент заражений у детей вырос до 5,9%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

В ноябре 2020 года этот показатель составлял 3,1% от общего количества больных.

"Эта тенденция наблюдается во всем мире. Covid стал чаще "радовать" наших детей. Они начали чаще болеть с проявлениями симптомов. В начале эпидемии дети болели без симптомов. А уже с симптомами, в том числе и с госпитализациями", - сообщил Степанов.

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По его словам, опасно выводить детей на обучение в школах, поскольку это приведет к увеличению количества заражений.

"Большинство заражений детей происходит без симптомов. Поэтому выявление инфицированных и недопущения их в коллективы будет просто невозможно на данном этапе. Если у детей появляются проявления болезни - это значит накануне в течение 3 дней подряд она заражала и учеников, и учителей", - отметил министр.

Он сообщил, что дети будут учиться дистанционно до завершения карантина.

За последние сутки в Украине обнаружили 8199 новых больных коронавирусом, из них 236 детей. Всего за время пандемии в стране болезнь подтвердили у 62 333 детей.

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