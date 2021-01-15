У детей начали проявляться симптомы Covid - резко возросло количество больных

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом детей.
В декабре процент заражений у детей вырос до 5,9%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
В ноябре 2020 года этот показатель составлял 3,1% от общего количества больных.
"Эта тенденция наблюдается во всем мире. Covid стал чаще "радовать" наших детей. Они начали чаще болеть с проявлениями симптомов. В начале эпидемии дети болели без симптомов. А уже с симптомами, в том числе и с госпитализациями", - сообщил Степанов.
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По его словам, опасно выводить детей на обучение в школах, поскольку это приведет к увеличению количества заражений.
"Большинство заражений детей происходит без симптомов. Поэтому выявление инфицированных и недопущения их в коллективы будет просто невозможно на данном этапе. Если у детей появляются проявления болезни - это значит накануне в течение 3 дней подряд она заражала и учеников, и учителей", - отметил министр.
Он сообщил, что дети будут учиться дистанционно до завершения карантина.
За последние сутки в Украине обнаружили 8199 новых больных коронавирусом, из них 236 детей. Всего за время пандемии в стране болезнь подтвердили у 62 333 детей.
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