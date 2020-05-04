У Чорновол забрали разрешения на ношение оружия

Чорновол рассказала о конфискации в Facebook. Фото: УНИАН

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований отобрать у нардепки VIII созыва Татьяны Черновол разрешение на ношение и хранение наградного оружия.

"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить следователю временное разрешение к вещам и документам, которые находятся во владении Черновол: оригиналы разрешения на хранение и ношение автомата АКС-74, пистолета "Форт 9", - говорится в постановлении, которую сама Чорновил опубликовала в Facebook.

Она сама заявила, что ее оружие изъяли во время обыска 10 апреля.

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"Ну, почему забрали автомат во время обыска я еще могу понять. А зачем удостоверение забирать, и что теперь мне ждать решения суда на изъятие красного платья?", - написала Чорновил.

24 апреля Киевский апелляционный суд изменил Татьяне Черновол меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. ГБР инкриминирует ей умышленное убийство в феврале 2014-го во время пожара в офисе Партии регионов.