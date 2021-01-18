У Байдена развязаны руки по отношению к России - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 261
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
2 Просмотров: 468
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 252
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 900
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 522
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1818
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 630
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 477
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 729
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
6
17
5
5
3
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
&quot;Город, который любят все&quot; - невероятные фотографии Полтавы
"Город, который любят все" - невероятные фотографии Полтавы
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Умер украинский дизайнер
Умер украинский дизайнер
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Видео
Все видео
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ "позором украинской армии" и собирается в суд
Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ "позором украинской армии" и собирается в суд
Презентовали карту скоростных поездов УЗ на 2021 год
Презентовали карту скоростных поездов УЗ на 2021 год
Убийство Шеремета: обличитель с КГБ Беларуси дал показания в Киеве
Убийство Шеремета: обличитель с КГБ Беларуси дал показания в Киеве
Интервью
1/5
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 108
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
2 Просмотров: 468
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1818
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3834
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 90
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 20:23

У Байдена развязаны руки по отношению к России - эксперт

1 Комментировать
У Байдена развязаны руки по отношению к России - эксперт
Александр Мартыненко: есть информация, что одним из вариантов была перезагрузка отношений с РФ. Но это только одна из возможных опций. Фото: Gazeta.ua

Украина для нового американского президента Джозефа Байдена не чужда.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Имею в виду его длинные переговоры с Януковичем в декабре 2013 - января 2014 года, на тему недопущения силового разгона Майдана. В отличие от Трампа, он знает, где Украина находится и что собой представляет.

По России - надо подождать, пока сформируется внешне политическая команда Байдена. Последние полгода, насколько мне известно, несколько групп экспертов были заняты подготовкой различных проектов внешней стратегии новой администрации. Да, есть информация, что одним из вариантов была и перезагрузка отношений с РФ. Но это только одна из возможных опций, а то, какая будет выбрана, мы поймем в феврале-марте. Безусловно, место для Украины там будет. Но правда и в том, что у Байдена значительно меньше связаны руки в отношении Москвы", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль может использовать Украину в противостоянии с Америкой - Мартыненко

По его словам, Трамп по внутриполитическим причинам не мог сделать ни одного шага навстречу Москве, хотя ему очень хотелось разделить мир с Путиным.

"Государственным секретарем Байден могут назначить Энтони Блинкена (заместитель госсекретаря США с 2014-го, бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы по 2009-й по 2013 годы, имеет украинские корни. - Gazeta.ua). По его предыдущим выступлениям можно сделать вывод, что он сосредоточится на сдерживании России, но это не гарантирует, что он будет действовать так же. Главные стратегии определяет президент и они должны быть сформированы в ближайшее время. Речь идет не столько об Украине, сколько в отношении Китая, Ирана, Северной Кореи, ЕС, России и конфликтов, связанных с ней. Могу отметить только, что специалисты снова пойдут работать в Госдепартамент. Ранее многие не хотели иметь запись в биографии - "работал на госслужбе во времена президента Трампа", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Новоизбранный президент США Джозеф Байден назвал Россию главной угрозой для Америки, а Украина - одним из главных направлений своей международной политики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Байдена развязаны руки по отношению к России - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 16884
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 12762
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 12744
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 10323
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 10008
Общество
Министерство обороны потроллило блогершу
Министерство обороны потроллило блогершу Просмотров: 234
В Крыму из кранов течет вода с аммиаком - местные шокиронные
В Крыму из кранов течет вода с аммиаком - местные шокиронные Просмотров: 288
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
6
 Просмотров: 432
"Город, который любят все" - невероятные фотографии Полтавы
"Город, который любят все" - невероятные фотографии Полтавы
17
 Просмотров: 477
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт Просмотров: 108
Больше всего комментируют
10
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
4
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 54903
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть