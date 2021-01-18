У Байдена развязаны руки по отношению к России - эксперт

Александр Мартыненко: есть информация, что одним из вариантов была перезагрузка отношений с РФ. Но это только одна из возможных опций. Фото: Gazeta.ua

Украина для нового американского президента Джозефа Байдена не чужда.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Имею в виду его длинные переговоры с Януковичем в декабре 2013 - января 2014 года, на тему недопущения силового разгона Майдана. В отличие от Трампа, он знает, где Украина находится и что собой представляет.

По России - надо подождать, пока сформируется внешне политическая команда Байдена. Последние полгода, насколько мне известно, несколько групп экспертов были заняты подготовкой различных проектов внешней стратегии новой администрации. Да, есть информация, что одним из вариантов была и перезагрузка отношений с РФ. Но это только одна из возможных опций, а то, какая будет выбрана, мы поймем в феврале-марте. Безусловно, место для Украины там будет. Но правда и в том, что у Байдена значительно меньше связаны руки в отношении Москвы", - считает эксперт.

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По его словам, Трамп по внутриполитическим причинам не мог сделать ни одного шага навстречу Москве, хотя ему очень хотелось разделить мир с Путиным.

"Государственным секретарем Байден могут назначить Энтони Блинкена (заместитель госсекретаря США с 2014-го, бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы по 2009-й по 2013 годы, имеет украинские корни. - Gazeta.ua). По его предыдущим выступлениям можно сделать вывод, что он сосредоточится на сдерживании России, но это не гарантирует, что он будет действовать так же. Главные стратегии определяет президент и они должны быть сформированы в ближайшее время. Речь идет не столько об Украине, сколько в отношении Китая, Ирана, Северной Кореи, ЕС, России и конфликтов, связанных с ней. Могу отметить только, что специалисты снова пойдут работать в Госдепартамент. Ранее многие не хотели иметь запись в биографии - "работал на госслужбе во времена президента Трампа", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Новоизбранный президент США Джозеф Байден назвал Россию главной угрозой для Америки, а Украина - одним из главных направлений своей международной политики.