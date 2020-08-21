У 20 чиновников Львовского горсовета обнаружили коронавирус

Во Львове произошла вспышка коронавируса. Фото: Reuters

У более чем 20 чиновников горсовета Львова подтвердили Covid-19.

В Facebook об этом сообщил председатель фракции партии "ЕС" во Львовском городском совете Петр Адамик.

"По состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев Covid-19 обнаружили у более чем 20 чиновников руководящего звена Львовского горсовета. Среди депутатов коронавирус подтвердили только у одного", - написал Адамык.

Заболели 2 заместителя городского головы, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, их заместители.

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"Все они сдали ПЦР-тесты и получили положительный результат. Именно в связи с превращением городской власти в очаг коронавируса перенесли сессию горсовета", - утверждает Адамик.

В городском совете заявление политика не комментируют.

Во Львове после массовой свадьбы в течение недели гости начали болеть Covid-19. Об этом сообщила врач-епидемиологиня Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.