Тысячи верующих УПЦ идут крестным ходом в Почаев

С Каменец-Подольского в Почаев 250 км идут 40 тысяч человек.

Все участвуют в крестном ходе Украинской православной церкви. Очевидцы ходы публикуют фото в социальных сетях.

К шествию присоединились иностранные паломники - из Сербии, Беларуси и Румынии.

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Участники крестного хода вышли из Каменец-Подольского 19 августа. Ожидается, что они придут в Почаев 25 августа. Там они расселятся в Почаевской лавре, у местных жителей или под открытым небом и будут ждать 28 августа - Успения.

20 августа в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей. 21 августа митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Вселенский Патриарх возложили цветы к Стене памяти павших защитников Украины и к памятному знаку жертвам Голодомора у стены Михайловского Златоверхого монастыря.