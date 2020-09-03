Тысячи украинцев вышли на акцию протеста в знак поддержки харьковских патриотов

Сотни неравнодушных украинцев собрались чтобы поддержать арестованных юношей и выразить протест против незаконных действий правоохранительных органов. Фото: nationalcorps.org

3 сентября в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Черкассах, Львове и других крупных городах Украины прошла акция в поддержку харьковских патриотов под названием "Защита Украины – не преступление". К протестам присоединились тысячи украинцев. Люди требовали объективного рассмотрения дела националистов, которых судят за нападение на членов пророссийской группировки "Патриоты – За жизнь".

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный Корпус". Как проходили протесты можно посмотреть на Youtube.

"Сотни неравнодушных украинцев, среди которых ветераны, волонтеры, общественные активисты, собрались в своих городах под управлениями полиции, чтобы поддержать арестованных юношей и выразить протест против незаконных действий правоохранительных органов. Когда Кива и Медведчук формируют новый "Оплот", свои банды, состоящие из нанятых ватных спортсменов, бывших беркутов, то есть фактически создают незаконные военизированные формирования, то к этой деятельности почему-то у правоохранителей и власти вопросов не возникает", – заявил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило .

Руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин также отметил, что среди так называемых "пострадавших" – бывшие антимайдановцы, собранные бывшими беркутами. Десятки их профилей уже найдено в соцсетях. Он напомнил, что именно эти бандиты в 2014 избивали, пытали и убивали майдановцев и несли "русской мир" в Украину семь лет назад.

"Мы очень хорошо помним, во что эволюционировал харьковский клуб "Оплот": от обычных титушек к танкового батальона ДНР, и они продолжают убивать защитников Украины", – сказал он.

Акцию поддержали ультрас футбольных клубов "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и "Ворскла", а также – "Движение ветеранов Украины", "Движение сопротивления капитуляции" и другие патриотические общественные организации и политические партии.

3 сентября в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Черкассах, Львове и других крупных городах Украины прошла акция в поддержку харьковских патриотов под названием "Защита Украины – не преступление". К протестам присоединились тысячи украинцев. Люди требовали объективного рассмотрения дела националистов, которых судят за нападение на членов пророссийской группировки "Патриоты – За жизнь".

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный Корпус". Как проходили протесты можно посмотреть на Youtube.

"Сотни неравнодушных украинцев, среди которых ветераны, волонтеры, общественные активисты, собрались в своих городах под управлениями полиции, чтобы поддержать арестованных юношей и выразить протест против незаконных действий правоохранительных органов. Когда Кива и Медведчук формируют новый "Оплот", свои банды, состоящие из нанятых ватных спортсменов, бывших беркутов, то есть фактически создают незаконные военизированные формирования, то к этой деятельности почему-то у правоохранителей и власти вопросов не возникает", – заявил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило .

Руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин также отметил, что среди так называемых "пострадавших" – бывшие антимайдановцы, собранные бывшими беркутами. Десятки их профилей уже найдено в соцсетях. Он напомнил, что именно эти бандиты в 2014 избивали, пытали и убивали майдановцев и несли "русской мир" в Украину семь лет назад.

"Мы очень хорошо помним, во что эволюционировал харьковский клуб "Оплот": от обычных титушек к танкового батальона ДНР, и они продолжают убивать защитников Украины", – сказал он.

Акцию поддержали ультрас футбольных клубов "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и "Ворскла", а также – "Движение ветеранов Украины", "Движение сопротивления капитуляции" и другие патриотические общественные организации и политические партии.