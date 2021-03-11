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четверг, 11 марта 2021 21:39

Тысячи медиков остались без работы в разгар пандемии

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  За год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу. Фото: Думская
За год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу. Фото: Думская

В 2020 году в Украине 73 тыс. медиков потеряли работу.

Это произошло в самый разгар пандемии, несмотря на нехватку медработников в стране. Об этом сообщает Госцентр занятости.

Только в январе текущего года без работы остались 6 тыс. медперсонала.

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В то же время, с начала 2021 появилась тенденция к расширению штата медиков и появилось больше вакансий. В частности, в январе в этой сфере появилось 3 тыс. новых работников.

 

В Украине не исчезает спрос на рабочие профессии. Однако это не снижает уровень безработицы, ведь украинцы прихотливы к условиям трудоустройства.

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