Тысячи людей с украинскими флагами: Бердянск протестует против оккупантов

По улицам города идут протестующие и скандируют. Фото: Скриншот

Жители Бердянска продолжают выходить на ежедневные митинги против российских оккупантов.

Сегодня, 13 марта, на Марш Свободы собралось тысячи горожан. Видео с места события в своем телеграмм-канале выложил народный депутат Алексей Гончаренко.

Протестующие идут с украинскими флагами. Люди скандируют "Бердянск – это Украина!", "Слава Украине!", "Кто мы? – Украинцы".

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.