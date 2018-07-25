Тысячи людей остались без света из-за непогоды

Больше всего населенных пунктов обесточены на Львовщине. Фото: из открытых источников

Из-за непогоды (гроза, порывы ветра) по состоянию на утро 25 июля в Украине остаются без электроснабжения 66 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"Обесточены 66 населенных пунктов в пяти областях. А именно: Львовская - 32 н.п., Киевская - 22 н.п., Черновицкая - 6 н.п., Луганская - 4 н.п. и Днепропетровска - 2 н.п. ", - говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Более двух недель почти во всех регионах Украины идут сильные проливные дожди, местами ливни. Больше всего заливает Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую области. Осадки способствовали росту овощей. Ожидаем хорошего урожая картофеля, столовой свеклы. Также кукурузы и подсолнечника.