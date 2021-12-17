Тысяча за вакцинацию: сколько уж выплатили украинцам

Украинцы получили уже более 500 млн. грн. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Участники пилотного проекта "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 получили уже более 500 млн грн.

Об этом сообщил соучредитель интернет-банкинга monobank Олег Гороховский в Telegram.

"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в "Дії" (~576 млн грн) и перешли в режим онлайн", - написал Гороховский.

Отметил, что выплаты теперь производятся моментально после подачи заявки.

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"Теперь платим моментально после заявки в рассрочку. Такой фокус не умеет делать никто. Вечером напишу сколько клиенты потратили за первые сутки и на что", - резюмировал он.

1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, получивший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший зеленый Covid-сертификат в приложении "Дія".

Алгоритм оформления заявки на получение денег – по ссылке.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Средства невозможно будет получить наличными. Потратить средства можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.