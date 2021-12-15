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среда, 15 декабря 2021 15:22

Банковская карточка для получения "Вовиной тысячи": сколько их открыли

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Банковская карточка для получения &quot;Вовиной тысячи&quot;: сколько их открыли
Банки открыли уже более 1,7 млн виртуальных карт вакцинированным украинцам. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В Украине стартовал пилотный проект по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19.

Банки уже открыли более 1,7 млн виртуальных карточек для выплат, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карточек для выплат вакцинированным гражданам. За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату. Это неплохой старт", - отметил Шмыгаль.

Добавил, что с 19 декабря все вакцинированные смогут начать тратить полученные средства.

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1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, получивший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший зеленый Covid-сертификат в приложении "Дія".

Алгоритм оформления заявки на получение денег – по ссылке.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами.

Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.

Средства невозможно будет получить наличными. Потратить средства можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.

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Дата
15
декабря

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