Тысяча за вакцинацию: на что украинцы больше всего потратили денег

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко психологически манипулируют
Зеленским жестко психологически манипулируют
3 Просмотров: 1926
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 3925
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 6786
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2394
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 1377
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 486
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3105
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1323
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 315
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 918
Фото
Все фото
9
1
5
12
30
На станции &quot;Вернадский&quot; зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Видео
Все видео
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 324
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2457
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2151
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6372
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 441
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
воскресенье, 19 декабря 2021 18:38

Тысяча за вакцинацию: на что украинцы больше всего потратили денег

  Комментировать
Тысяча за вакцинацию: на что украинцы больше всего потратили денег
Предварительно проект рассчитан на год. Фото: ua.news

Украинцы больше потратили денег из программы "єПідтримка" на книги, кинотеатры и железнодорожный транспорт.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой "єПідтримка". Большая часть из них уже получили деньги (Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали платить раньше), присоединившись к проекту клиенты других банков получат в течение 10 дней", - сказал Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ковидную тысячу" начал начислять еще один банк

По количеству потраченных денег лидеры категорий:

1. Книга.
2. Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг).
3. Железнодорожный транспорт.

Также он напомнил, что предварительно проект рассчитан на год.

"Программа "єПідтримка" по выплате вакцинированным гражданам 1000 гривен реализуется только в приложении "Дия". Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - отметил Федоров.

2 декабря народные депутаты приняли закон, которым предлагается выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от коронавируса украинцам.

8 декабря подписал президент Владимир Зеленский. Начиная с 19 декабря, каждый, кто получил две дозы вакцины, сможет получить тысячу гривен через портал "Дия".

Деньги можно будет потратить на: книги; абонемент в спортивный зал или фитнесс-центр; билет в кинотеатр или театр; поход в музей; билет на железнодорожную или авиаперевозку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тысяча за вакцинацию: на что украинцы больше всего потратили денег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Закончилось самое длинное сражение войны

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 27576
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 12681
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11394
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 8262
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 6786
Общество
На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
9
 Просмотров: 684
Российскую актрису не пустили в Украину
Российскую актрису не пустили в Украину Просмотров: 1017
Украинцев ждут снегопады и похолодание
Украинцев ждут снегопады и похолодание Просмотров: 990
В Украине четвертый день нет оранжевых зон
В Украине четвертый день нет оранжевых зон Просмотров: 297
В Украине официально запустили проект "єПідтримка"
В Украине официально запустили проект "єПідтримка" Просмотров: 594
Больше всего комментируют
3
Зеленским жестко психологически манипулируют
3
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
1
Показали копа, который остановил Гогилашвили – сети аплодируют
1
Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии
Голосов: 57897
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть