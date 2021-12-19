Тысяча за вакцинацию: на что украинцы больше всего потратили денег

Предварительно проект рассчитан на год. Фото: ua.news

Украинцы больше потратили денег из программы "єПідтримка" на книги, кинотеатры и железнодорожный транспорт.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой "єПідтримка". Большая часть из них уже получили деньги (Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали платить раньше), присоединившись к проекту клиенты других банков получат в течение 10 дней", - сказал Федоров.

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По количеству потраченных денег лидеры категорий:

1. Книга.

2. Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг).

3. Железнодорожный транспорт.

Также он напомнил, что предварительно проект рассчитан на год.

"Программа "єПідтримка" по выплате вакцинированным гражданам 1000 гривен реализуется только в приложении "Дия". Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - отметил Федоров.

2 декабря народные депутаты приняли закон, которым предлагается выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от коронавируса украинцам. 8 декабря подписал президент Владимир Зеленский. Начиная с 19 декабря, каждый, кто получил две дозы вакцины, сможет получить тысячу гривен через портал "Дия". Деньги можно будет потратить на: книги; абонемент в спортивный зал или фитнесс-центр; билет в кинотеатр или театр; поход в музей; билет на железнодорожную или авиаперевозку.