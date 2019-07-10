Туристы в опасности: в Чернобыле нашли кран-"убийцу"

В Чернобыле обнаружили опасный кран. Доза радиации почти в 1200 раз превышает норму. Фото: dailystar.

Австралийский археолог Роб Максвелл нашел в Чернобыле опасный радиационный кран.

Счетчик Гейзера у него показывает 39,8 микрозивертов. Нормальный показатель в чистом городе должен показывать 0,17 микрозивертов, пишет dailystar.

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"В этом районе есть много объектов, длительный контакт с которыми может убить вас. Клешня - самый опасный из них", - заверил Максвелл.

Кран использовался при ликвидации аварии на ЧАЭС. Кран не огорожен, поэтому представляет опасность для туристов.

Дома бывших жителей Чернобыля поросли деревьями, травой и мхом. А вместо них по улицам ходят дикие животные. После аварии на Чернобыльской АЭС природа стала поглощать бетонные конструкции, все больше овладевая зараженные радиацией территории.