Турист провел семь дней в горах со сломанной ногой

Турист был в сознании, но голодный, хотел пить и имел серьезные синяки. Фото из открытых источников

В итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Говорит, что выжить ему помог его собака.

Об этом сообщает Громадське.

"Об исчезновении 33-летнего мужчины из Триеста сообщила его девушка 17 февраля. Она ожидала, что он вернется из похода в понедельник, 15 февраля, но этого не произошло. Спасатели нашли человека с помощью вертолета 18 февраля в горах на высоте 700 метров на северо -востоке Италии. Он был покрыт листьями, но из воздуха спасатели смогли увидеть одеяло из фольги, которая лежала рядом. Телефонная связь там отсутствовал ", - говорится в сообщении.

Турист был в сознании, но голодный, хотел пить и имел серьезные синяки. Сказал, что выжить ему помог его собака. Мужчина со сломанной ногой смог добраться до ручья, чтобы не умереть от жажды. Все время с ним был его пес Эш. Сейчас за животным ухаживают спасатели, а мужчину госпитализировали

.На Закарпатье, в районе горы Гемба спасатели нашли одного из туристов, которые заблудились.