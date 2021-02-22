Турист провел семь дней в горах со сломанной ногой

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 2844
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2160
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 891
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3807
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 819
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2835
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
5
5
18
3
6
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Видео
Все видео
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1791
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2286
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 405
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 04:52

Турист провел семь дней в горах со сломанной ногой

  Комментировать
Турист провел семь дней в горах со сломанной ногой
Турист был в сознании, но голодный, хотел пить и имел серьезные синяки. Фото из открытых источников

В итальянских Альпах спасли мужчину, который пережил семь холодных ночей на открытом воздухе со сломанной ногой. Говорит, что выжить ему помог его собака.

Об этом сообщает Громадське.

"Об исчезновении 33-летнего мужчины из Триеста сообщила его девушка 17 февраля. Она ожидала, что он вернется из похода в понедельник, 15 февраля, но этого не произошло. Спасатели нашли человека с помощью вертолета 18 февраля в горах на высоте 700 метров на северо -востоке Италии. Он был покрыт листьями, но из воздуха спасатели смогли увидеть одеяло из фольги, которая лежала рядом. Телефонная связь там отсутствовал ", - говорится в сообщении.

Турист был в сознании, но голодный, хотел пить и имел серьезные синяки. Сказал, что выжить ему помог его собака. Мужчина со сломанной ногой смог добраться до ручья, чтобы не умереть от жажды. Все время с ним был его пес Эш. Сейчас за животным ухаживают спасатели, а мужчину госпитализировали

.На Закарпатье, в районе горы Гемба спасатели нашли одного из туристов, которые заблудились.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турист провел семь дней в горах со сломанной ногой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 8739
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6912
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 5787
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 5724
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 4086
Общество
Принц судится со своим сыном из-за продажи замка
Принц судится со своим сыном из-за продажи замка Просмотров: 90
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 1098
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 2034
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
7
 Просмотров: 2844
Полицейские воплотили последнюю мечту онкобольного Саши Андрийчука — уходящая неделя в фотографиях
Полицейские воплотили последнюю мечту онкобольного Саши Андрийчука — уходящая неделя в фотографиях
10
 Просмотров: 477
Голосов: 55289
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть