Турцию посетило рекордное количество украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 279
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Просмотров: 1881
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 504
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2502
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4284
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1107
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
27
28
4
4
12
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Видео
Все видео
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1719
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1071
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 477
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2871
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 декабря 2021
Просмотров: 54
Три зозулі
Я знав Григора Тютюнника. Востаннє бачились отак от у кінці грудня, за пару місяців до його смерті. Він стояв на порозі босий, поперемінно на одній ...
четверг, 23 декабря 2021 17:46

Турцию посетило рекордное количество украинцев

  Комментировать
Турцию посетило рекордное количество украинцев
2 млн украинцев уехали в Турцию в 2021 году. В прошлом году - менее 1 млн. Фото: pixabay.com

В 2021 году количество украинских туристов значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В Турцию съездили рекордные 2 млн. украинцев.

Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, пишет "Суспільне".

"Около 2 млн украинцев уехали в Турцию. В прошлом году - меньше миллиона, это существенный рост. Это вызвано тем, что большинство стран Европейского союза закрыты", - объяснила Олеськив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов

По ее словам, спрогнозировать поездку именно в Европу украинцам достаточно сложно. Нестабильность вызвана распространением нового штамма коронавируса.

Сейчас Турция открыта для въезда украинцев, свидетельствуют данные МИД. Попасть туда можно при наличии одного из указанных документов:

- сертификат о вакцинации, сделанный не раньше, чем за 14 дней до приезда в страну;
- документ, удостоверяющий, что лицо переболело Covid-19 в течение последних шести месяцев;
- отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 ч.;
- экспресс-тест на антиген, которому не более 48 ч.

За девять месяцев 2021 года в Украину въехало на 12,6% больше туристов, чем за аналогичный период в прошлом году - более 3 млн иностранцев.

Пятью самыми популярными странами по количеству въехавших в Украину иностранцев стали: Молдова (744 630), Россия (411 373), Польша (209 039), Румыния (200 370) и Беларусь (199 553).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турцию посетило рекордное количество украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 13077
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 12231
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10
 Просмотров: 10548
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 9243
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 5958
Общество
В Украине нашли 12 вариантов Covid-штамма Delta
В Украине нашли 12 вариантов Covid-штамма Delta Просмотров: 27
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
 Просмотров: 342
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
 Просмотров: 279
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины
Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины Просмотров: 567
Сделанный дома Covid-тест не дает права посещать общественные заведения
Сделанный дома Covid-тест не дает права посещать общественные заведения Просмотров: 126
Больше всего комментируют
8
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
7
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 57950
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть