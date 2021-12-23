Турцию посетило рекордное количество украинцев

2 млн украинцев уехали в Турцию в 2021 году. В прошлом году - менее 1 млн. Фото: pixabay.com

В 2021 году количество украинских туристов значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В Турцию съездили рекордные 2 млн. украинцев.

Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, пишет "Суспільне".

"Около 2 млн украинцев уехали в Турцию. В прошлом году - меньше миллиона, это существенный рост. Это вызвано тем, что большинство стран Европейского союза закрыты", - объяснила Олеськив.

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По ее словам, спрогнозировать поездку именно в Европу украинцам достаточно сложно. Нестабильность вызвана распространением нового штамма коронавируса.

Сейчас Турция открыта для въезда украинцев, свидетельствуют данные МИД. Попасть туда можно при наличии одного из указанных документов:

- сертификат о вакцинации, сделанный не раньше, чем за 14 дней до приезда в страну;

- документ, удостоверяющий, что лицо переболело Covid-19 в течение последних шести месяцев;

- отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 ч.;

- экспресс-тест на антиген, которому не более 48 ч.

За девять месяцев 2021 года в Украину въехало на 12,6% больше туристов, чем за аналогичный период в прошлом году - более 3 млн иностранцев. Пятью самыми популярными странами по количеству въехавших в Украину иностранцев стали: Молдова (744 630), Россия (411 373), Польша (209 039), Румыния (200 370) и Беларусь (199 553).