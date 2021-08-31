Турция ввела новые правила для невакцинированных туристов

В Турции новые правила пересечения границы. Фото: Путешествия

В Турции с 6 сентября вводят дополнительные ограничения.

Все вакцинированные граждане и туристы смогут посещать публичные места и пользоваться транспортом только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, пишет Hurriyet Daily News.

Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов. Результаты будут требовать у пассажиров самолетов, поездов, автобусов и паромов.

Вакцинированные граждане и туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для:

посещения общественных мероприятий (например, концертов)

для входа в публичные места (выставки, кинотеатры)

для междугородних поездок общественным транспортом (самолетами, автобусами, поездами и т.п.).

Персонал этих учреждений проверять у посетителей код HES. Он представляет собой систему отслеживания контактов с коронавирусом, чтобы узнать, были ли они привиты или выздоровели, имеют отрицательный тест ПЦР не позднее, чем за последние 48 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЮАР нашли новый опасный штамм Covid-19

Количество больных в Турции за последние несколько недель выросло, так же как и количество госпитализации и смертельных случаев. Среднее количество больных за 7 дней достигает почти 20 000 случаев. Наибольшей игрой риска остаются вакцинированные лица, второй группой являются те, кто получил только одну дозу.