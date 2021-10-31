Турция против того, чтобы украинские беспилотники назывались Bayraktar

Беспилотник Bayraktar TB2 на выставке турецкой вооруженной техники / Getty Images

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать название Bayraktar для купленных турецких боевых беспилотников.

Об этом Чавушоглу заявил после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20, пишет "Европейская правда" со ссылкой на турецкую ABC Gazetesi.

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"Если какая-то страна покупает у кого-то, то это оружие нельзя называть турецким, русским или украинским. Если государство покупает что-нибудь, это уже не турецкий продукт. Возможно, беспилотник был изготовлен в Турции, но он принадлежит теперь Украине. Анкару нельзя винить в этом. Украина должна прекратить употреблять наше название", - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран.

"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в частности, из России. Никогда не виним в этом Москву. Украина также должна прекратить употреблять наше название", - сказал министр.

Кроме Украины, Турция продает беспилотники из Bayraktar TB2 в Катар, Польшу и Азербайджан.

Ранее в МИД Германии заявили, что обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, а также тем, что все стороны используют беспилотники. В ответ посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг беспокойство немецкого МИД. МИД Франции также выразил обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий в Донбассе и информацией о применении ВСУ беспилотника Bayraktar.