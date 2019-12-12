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понедельник, 16 декабря 2019 20:23

"Тупиковый путь" - эксперт оценил программу деятельности Кабинета министров

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&quot;Тупиковый путь&quot; - эксперт оценил программу деятельности Кабинета министров
Игорь Колиушко: когда спрашиваешь министра, почему не делается то или иное, ответ: нет в программе. Фото: Тарас Подолян

Несмотря на прекрасные шансы, правительство не было сформировано как действенный и запрограммированный на слаженную работу орган.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Должна быть команда единомышленников, которая обо всем договорилась до того, как пришла к власти. Закрепить эти договоренности нужно в программе деятельности Кабмина. А тогда идти в парламент на утверждение.
А нынешнее правительство создавалось в Офисе президента. Им сказали чуть ли не в последний момент, кто каким министром будет. Премьеру на формирование Кабинета, как правило, дается две недели. У нас все произошло за 4 часа", - напоминает эксперт.

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По его мнению, программа деятельности правительства вышла "оригинальная". Сделали акцент на конкретных целях. Но их мало.

"Важные сферы остались без внимания. И когда спрашиваешь министра, почему не делается то или иное, ответ: нет в программе. Тупиковый путь. Структурные подразделения в министерствах выбрасывают или сокращают. Столкнемся с пробелами на многих направлениях", - добавляет Игорь Колиушко.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.

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