Туманы и солнце: синоптик порадовала свежим прогнозом

В понедельник, 21 октября, украинцы будут нежиться под теплым солнышком.
Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17 +24 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Будут плавать степенно туманы, создавая фантастически красивые рассветы", - говорит синоптик.
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В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем около +20 градусов.
Дождей не видно и в дальнейшем. Лишь 24-го октября вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях.
Температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов.
"Бабье лето" в Украине продержится до конца октября. В ноябре начнется похолодание.
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