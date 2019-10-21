Туманы и солнце: синоптик порадовала свежим прогнозом

21 октября украинцы будут нежиться под теплым солнышком. Фото - ua.depositphotos.com

В понедельник, 21 октября, украинцы будут нежиться под теплым солнышком.

Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17 +24 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Будут плавать степенно туманы, создавая фантастически красивые рассветы", - говорит синоптик.

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В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем ​​около +20 градусов.

Дождей не видно и в дальнейшем. Лишь 24-го октября вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях.

Температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов.

"Бабье лето" в Украине продержится до конца октября. В ноябре начнется похолодание.