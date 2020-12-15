Туманы и недоброжелательный гололед покроют Украину

В столице завтра без осадков. На дорогах гололедица. Фото: pexels.com

16 декабря будет преобладать бесснежная сухая погода.

Лишь на крайнем востоке Украины ожидается мокрый снег с гололедом, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На дорогах большинства областей гололед. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 м.

Температура воздуха в среду будет колебаться преимущественно около нуля, на западе и юге Украины +2...6°С, на востоке -1...3°С.

В столице завтра без осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью и 0...-2°С, днем 0...+2°С.

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В самую длинную ночь года (с 21 на 22 декабря) состоится второй декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли в 1790 году. Звездопад Урсиды будет хорошо виден, смотреть его нужно со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.